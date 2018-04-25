«Это безобразие!»: предприниматели возмущены закрытием ТЦ «Маяк»

Сегодня на двери еще одного торгового центра в Калининграде повесили замок. Судебные приставы закрыли «Спутник» по решению суда. Из всех павильонов были выведены посетители, персонал также попросили покинуть здание. Для многих эта ситуация оказалась непонятной. Кирилл Рязанцев продолжит тему.

В половине третьего дня сотрудники с оружием и в масках перекрыли входы в торговый центр Спутник на проспекте Мира. Хозяину здания приказали прекратить работу и вывести посетителей. Причина таких мер, грубейшие нарушения правил пожарной безопасности.

Владелец ТЦ своих арендаторов о ранее найденных нарушениях не предупредил, и приставам пришлось выпроваживать каждого продавца по отдельности.

Любовь Звенцова, хозяйка павильона «Мужская одежда» торгового центра:

— Вообще ничего не понятно совершенно ничего не понятно! Почему, из-за, чего закрывают? Какие-то хотя бы сказали причины, почему нас закрывают?

В торговом центре три этажа. На первом продуктовый магазин Виктория. На следующем продают одежду и посуду. На третьем этаже в момент закрытия в кружке английского языка занимались дети.

Елена Канатьева, индивидуальный предприниматель:

— Вообще так не делают! Я арендую помещения, я за это помещение плачу, и когда меня ставят за полчаса до того, как все эти ваши мероприятия начинаются, это, конечно безобразие. А дети у меня ещё там, потому что у меня занятия до пяти часов вечера и я никого предупредить не могу!

На данный момент в Калининграде закрыто уже четыре крупных торговых центра — «Маяк», «Эпицентр», «Запад 39» и «Спутник». Все за серьезные проблемы с пожарной безопасностью.

Мариам Золотарёва, судебный пристав исполнитель по особым исполнительным производствам:

— В отдел по особым исполнительным производствам поступило постановление, выданное центральным районным судом, на основании этого постановления было возбужденно исполнительное производство о приостановке деятельности ТЦ Спутник в связи с нарушением требований пожарной безопасности.

После трагедии в Кемерово , где во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня погибло 60 человек, в Калининграде прокуратура организовала проверку во всех торговых предприятиях, а также в детских и дошкольных учреждениях и в местах с массового пребывания людей. На данный момент совместно с МЧС проверено уже 250 различных зданий.

— Не по всем объектам мы ставили вопрос о приостановлении деятельности. Более 100 представлений внесено хозяйственным субъектам по устранению недостатков пожарной безопасности, возбуждены дела об административном правонарушении, но в самых вопиющих случаях мы поставили вопрос о приостановлении деятельности.

Сейчас прокуратурой уже выявлено более 1500 нарушений в различных заведениях Калининграда и области. Но на этом точка не поставлена — проверки в городе продолжаться. Владельцам же закрытых торговых центров нужно устранить недостатки, только после этого им разрешат продолжить работу.

В Калининграде эвакуируют ТЦ „Кловер“