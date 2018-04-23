Пожар вспыхнул в детском саду в Дзержинске

фото theconversation.comПожар вспыхнул в детском саду в ДзержинскеПожар случился в детском саду № 142 в Дзержинске. Об сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщается в группе «Типичный Дзержинск», возгорание началось в кабинете завхоза. Сработала противопожарная сигнализация, и воспитатели оперативно вывели детей на улицу. Сотрудники детского сада вызвали пожарных.

Отмечается, что в настоящее время пожар потушен, пострадавших нет. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность проводки.

Стоит отметить, что возгорание произошло как раз в тот момент, когда малыши ложись спать.

Родители детей выразили благодарность воспитателям за то, что вовремя вывели детей из горящего здания и отвели в соседнее дошкольное учреждение.