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Пожар вспыхнул в детском саду в Дзержинске
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Пожар вспыхнул в детском саду в Дзержинске 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото theconversation.comПожар вспыхнул в детском саду в ДзержинскеПожар случился в детском саду № 142 в Дзержинске. Об сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как сообщается в группе «Типичный Дзержинск», возгорание началось в кабинете завхоза. Сработала противопожарная сигнализация, и воспитатели оперативно вывели детей на улицу. Сотрудники детского сада вызвали пожарных.
Отмечается, что в настоящее время пожар потушен, пострадавших нет. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность проводки.
Стоит отметить, что возгорание произошло как раз в тот момент, когда малыши ложись спать.
Родители детей выразили благодарность воспитателям за то, что вовремя вывели детей из горящего здания и отвели в соседнее дошкольное учреждение.
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