Ещё
Информация о задымлении в одной из башен «Москва‑Сити» не подтвердилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Информация о задымлении в одной из башен «Москва‑Сити» не подтвердилась 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Информация о задымлении в башне «Меркурий» в столичном деловом центре «Москва-Сити» оказалась ложной, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы «Меркурий Тауэр».
«Мы эту информацию не подтверждаем, это ложный вызов. Наш офис на 33-м этаже находится, и мы все работаем, даже не было предупреждения о том, что нужно покидать помещение», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с технического этажа пошел пар и очевидцы подумали, что это пожар, но информация не подтвердилась.
Ранее СМИ сообщили, что из башни «Меркурий» эвакуировали людей после поступления информации о задымлении.
РИАМО: последние новости
Частный дом в Щелковском районе остался без воды из‑за ошибки при укладке трубопровода Мониторинг состояния мемориалов «Вечный огонь» проводят в Подмосковье Около 30 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»127
На Москву обрушится торнадо31
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране59
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора30
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО101
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение