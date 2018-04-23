Информация о задымлении в одной из башен «Москва‑Сити» не подтвердилась

Информация о задымлении в башне «Меркурий» в столичном деловом центре «Москва-Сити» оказалась ложной, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы «Меркурий Тауэр».

«Мы эту информацию не подтверждаем, это ложный вызов. Наш офис на 33-м этаже находится, и мы все работаем, даже не было предупреждения о том, что нужно покидать помещение», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с технического этажа пошел пар и очевидцы подумали, что это пожар, но информация не подтвердилась.

Ранее СМИ сообщили, что из башни «Меркурий» эвакуировали людей после поступления информации о задымлении.