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В пожарной части Нововоронежской АЭС провели уникальную тренировку
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В пожарной части Нововоронежской АЭС провели уникальную тренировку 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Симулятор был специально создан для отработки навыков тушения пожара в электроустановках с напряжением до 10 кВ. Изготовила тренажёр российская компания АО «Дыхательные системы», а техническое сопровождение осуществлял отдел пожарной безопасности Нововоронежской АЭС.
Непосредственное участие в разработке и создании симулятора принимал заместитель директора по производственным вопросам — руководитель службы пожарной безопасности Концерна «Росэнергоатом», академик Национальной Академии Наук пожарной безопасности Виктор Никифоров. Виктор Валерианович лично присутствовал на испытаниях тренажёра.
Пока таким симулятором оснащена только Нововоронежская АЭС, но в ближайшее время тренажёры появятся и на других атомных станциях Концерна «Росэнергоатом».
— С помощью данного учебного оборудования можно смоделировать три основных ситуации: возгорание трансформатора, пожар в электрощитовой и кабельном тоннеле, — рассказывает куратор проекта, заместитель начальника отдела пожарной безопасности Сергей Каракаш. — Тушить пожары на электроустановках под напряжением на Нововоронежской АЭС имеет право только электротехнический персонал и сотрудники ПСЧ-14, прошедшие специальное обучение. Атомная станция отличается тем, что некоторое оборудование в случае возгорания обесточить нельзя — оно связано с безопасным остановом и расхолаживанием реакторной установки. Наша задача — сделать так, чтобы каждый оперативник знал, как действовать в случае пожара на установках под напряжением, отработал практический навык и прошёл психологическую подготовку, а не просто прочитал инструкцию.
Первыми возможности нового тренажёра испытали те, кто обслуживает оборудование под напряжением — монтёры, сотрудники электрического цеха.
Тренировка прошла успешно. Каждый участник выполнил все три упражнения, потушив учебный пожар на трансформаторе, в электрическом шкафу и кабельном лотке.
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