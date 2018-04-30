Роспотребнадзор Подмосковья дал рекомендации по отдыху на природе на майских праздниках

Роспотребнадзор Подмосковья опубликовал рекомендации по отдыху на природе в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Трудно представить майские выходные без поездки на природу и традиционных пикников с шашлыками. Но, чтобы отдых не закончился пищевым отравлением надо соблюдать правила подбора и хранения продуктов для пикника, технологию приготовления горячих блюд и закусок и требования личной гигиены. Выезжая за город необходимо помнить, что продукты в тепле очень быстро портятся, поэтому все скоропортящиеся продукты, которые вы берете с собой, должны храниться в сумке холодильнике», — говорится в сообщении.

Поясняется, что если нет специальной сумки ее может заменить обычная сумка с вложенными в нее замороженными термоэлементами, входящими в комплект к каждому холодильнику, или просто замороженные бутылки с обычной водой, которая, после оттаивания пригодится, чтобы помыть руки или для приготовления напитков.

«Ответственно надо подойти и к выбору продуктов. Овощи, зелень, ягоды и фрукты лучше предварительно помыть дома и, чтобы не помять их, упаковать в отдельные контейнеры. Не рекомендуется брать с собой на пикник кондитерские изделия с кремом, с осторожностью надо выбирать молочные продукты, так как высокие температуры провоцируют развитие микроорганизмов», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что плохо прожаренные шашлыки так же могут быть причиной пищевых отравлений. Для того, чтобы определить, готов ли шашлык, на мясе делаются аккуратные надрезы, которые затем протыкаются зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок — значит, шашлык прожарился хорошо и можно смело подавать его на стол. А если выделяющийся сок окрашен в розоватый цвет, значит, мясо пока не готово.

«Полное отсутствие сока — свидетельство того, что вожделенный шашлычок пересушен. В среднем шашлык при условии наличия хороших углей прожаривается за 15-20 минут. Шашлык из курицы готовится быстрее и проверить его можно так же по цвету выделяющегося сока — от должен быть прозрачным, равномерной белой окраске мяса и серому цвету косточки. Если цвет косточки красный -термообработка продукта не достаточная. В не прожаренном мясе птицы могут находится возбудители сальмонеллеза. Готовность шашлыка из рыбы определяем аккуратно, раздвигая вилкой или ножом рыбную мякоть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хорошо прожаренный кусок рыбного шашлыка должен быть белого цвета. Если цвет не однородный, имеются глянцевые розоватые участки на разрезе, значит заканчивать приготовление еще рано и необходимо продолжить термическую обработку еще несколько минут.

«Некачественная и плохо прожаренная рыба может стать источником не только кишечных инфекций, но и глистных заболеваний, таких как опистархоз, дифилоботриоз, анизакидоз и ряда других. Перед едой не забудьте вымыть руки, а после пикника, убрать за собой мусор! Будьте здоровы», — заключили в ведомстве.