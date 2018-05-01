Более 3 тыс. спасателей задействованы в обеспечении безопасности майских праздников в Подмосковье

«В период майских праздников силы и средства функциональной и территориальной подсистем РСЧС приведены в режим повышенной готовности. В обеспечении безопасности праздничных мероприятий задействованы 3 тыс. человек личного состава и свыше 1 тыс. единиц техники. Для проведения народных гуляний в регионе определено 53 объекта и 41 открытая площадка. В целях обеспечения пожарной безопасности во всех местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей будет организовано дежурство сотрудников Государственной противопожарной службы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что с 1 мая 2018 г. постановлением губернатора Московской области в регионе вводится особый противопожарный режим. В муниципальных образованиях оперативными группами будет организовано наземное патрулирование лесных массивов и населенных пунктов, усилена профилактическая работа с населением по разъяснению основных правил пожарной безопасности, в том числе при использовании мангалов и открытого огня.