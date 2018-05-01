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Более 3 тыс. спасателей задействованы в обеспечении безопасности майских праздников в Подмосковье
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Более 3 тыс. спасателей задействованы в обеспечении безопасности майских праздников в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 3 тыс. спасателей и свыше 1 тыс. единиц спецтехники задействованы в обеспечении безопасности майских праздников в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В период майских праздников силы и средства функциональной и территориальной подсистем РСЧС приведены в режим повышенной готовности. В обеспечении безопасности праздничных мероприятий задействованы 3 тыс. человек личного состава и свыше 1 тыс. единиц техники. Для проведения народных гуляний в регионе определено 53 объекта и 41 открытая площадка. В целях обеспечения пожарной безопасности во всех местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей будет организовано дежурство сотрудников Государственной противопожарной службы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что с 1 мая 2018 г. постановлением губернатора Московской области в регионе вводится особый противопожарный режим. В муниципальных образованиях оперативными группами будет организовано наземное патрулирование лесных массивов и населенных пунктов, усилена профилактическая работа с населением по разъяснению основных правил пожарной безопасности, в том числе при использовании мангалов и открытого огня.
Ранее Роструд сообщал, что в 2018 г. на майские праздники россияне отдыхают с 29 апреля по 2 мая включительно, а также 9 мая.
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