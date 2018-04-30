Более 3 тыс. спасателей обеспечат безопасность в Подмосковье в майские праздники

В обеспечении безопасности во время майских праздников в Подмосковье задействованы порядка 3 тысяч спасателей и 1 тысяча единиц техники, они будут дежурить в местах гуляний, патрулировать леса, населенные пункты и водоемы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В период майских праздников силы и средства функциональной и территориальной подсистем РСЧС приведены в режим повышенной готовности. В обеспечении безопасности праздничных мероприятий задействовано 3 тысячи человек личного состава и свыше 1 тысячи единиц техники», — отмечается в сообщении.

Для проведения народных гуляний в регионе определено 53 объекта и 41 открытая площадка. В целях обеспечения пожарной безопасности во всех местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей будет организовано дежурство сотрудников Государственной противопожарной службы.

Кроме того, с 1 мая 2018 года постановлением губернатора Московской области в регионе вводится особый противопожарный режим. В муниципальных образованиях будет организовано наземное патрулирование лесных массивов и населенных пунктов, усилена профилактическая работа с населением по разъяснению правил пожарной безопасности, в том числе при использовании мангалов и открытого огня.

В период противопожарного режима исключены любые палы сухой растительности, использование открытого огня в границах населенных пунктов может осуществляться в строго отведенных для этого местах, при этом расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров.

Во время праздников количество отдыхающих у воды, а также количество эксплуатируемых маломерных судов на акватории Подмосковья увеличивается в разы, в связи с чем возникает риск происшествий на водных объектах. Для предотвращения травматизма и гибели людей на воде в это время разработано 24 маршрута патрулирования, которые охватывают крупные водоемы Московской области.

К данной работе привлекаются сотрудники линейных органов УВД на водном транспорте, прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и другие органы и организации, осуществляющие свою деятельность на водных объектах.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться более чем в 440 местах на территории Московской области.