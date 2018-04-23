Ремонт подъездов в 35 доме по Трубной улице завершен

В 35 доме по Трубной улице отремонтировали подъезды, а работы передали на проверку Государственной жилищной инспекции Москвы . Такие сведения стали известны 20 апреля по сообщению Михаила Гудухина, заместителя директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».

С его слов, в рамках программы «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов» специалисты управляющей организации запланировали провести косметический ремонт в 78 подъездах района.

Он подчеркнул, что сроки окончания работ зависят от их сложности и состояния, в котором находится дом.

За последние две недели апреля ремонт уже завершился в доме 8/3 по Грохольскому переулку и проспект с строениях 2 и 3, 56 дома на Проспекте Мира.