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Ремонт подъездов в 35 доме по Трубной улице завершен
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Ремонт подъездов в 35 доме по Трубной улице завершен 

Управа района Мещанский города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В 35 доме по Трубной улице отремонтировали подъезды, а работы передали на проверку Государственной жилищной инспекции Москвы. Такие сведения стали известны 20 апреля по сообщению Михаила Гудухина, заместителя директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».
С его слов, в рамках программы «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов» специалисты управляющей организации запланировали провести косметический ремонт в 78 подъездах района.
Он подчеркнул, что сроки окончания работ зависят от их сложности и состояния, в котором находится дом.
За последние две недели апреля ремонт уже завершился в доме 8/3 по Грохольскому переулку и проспект с строениях 2 и 3, 56 дома на Проспекте Мира.
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