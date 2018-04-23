Информация о задымлении в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» оказалась ложной

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Меркурий Тауэр».

«Информацию не подтверждаем, это был ложный вызов», — следует из сообщения пресс-службы.

Ранее сообщалось, что из башни «Меркурий» в ММДЦ «Москва-Сити» производится эвакуация людей после поступления информации о задымлении.

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