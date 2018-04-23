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Информация о задымлении в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» оказалась ложной
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Информация о задымлении в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» оказалась ложной 

Москва меняется 48 минут назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Меркурий Тауэр».
«Информацию не подтверждаем, это был ложный вызов», — следует из сообщения пресс-службы.
Ранее сообщалось, что из башни «Меркурий» в ММДЦ «Москва-Сити» производится эвакуация людей после поступления информации о задымлении.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Информация о задымлении в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» оказалась ложной появились сначала на Москва Меняется.
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