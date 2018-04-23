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Стоимость квартир в новостройках в Нижегородской области снизилась на 5%
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Стоимость квартир в новостройках в Нижегородской области снизилась на 5% 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Недвижимость в новостройках в Нижегородской области в 1 квартале этого года подешевела на 5%. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.
В январе-феврале 2018 года стоимость одного кв.метра общей площади жилья на первичном рынке составила 58,4 тысяч рублей, что на 5% ниже аналогичного периода прошлого года. В прошлом году стоимость жилья в новостройке составляла 61,5 тысяч рублей.
На рынке вторичного жилья недвижимость также упала в цене. В частности, стоимость одного кв.метра общей площади жилья на вторичном рынке составила 60,9 тыс. рублей в сравнении со стоимостью 63,2 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года.
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