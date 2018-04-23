На железнодорожном вокзале Костромы проведут учебную эвакуацию 

В эту среду, 25 апреля, на костромском железнодорожном вокзале пройдут учения пожарных-спасателей, сотрудников ГИБДД, ЦГЗ, полиции и медиков, сообщает главное-управление МЧС по Костромской области.
Учения начнутся в 12:00. По сценарию, произойдет короткое замыкание электропроводки в комнате кассиров, на втором этаже вокзала произойдет пожар, огонь может распространиться и в другие помещения. Дым быстро заполнит всю площадь здания.
Из вокзала эвакуируют людей и приступят к тушению пожара. Но при этом, согласно замыслу, спасателям будет нужно помочь нескольким людям, которых огонь отрезал от выхода на втором этаже.
Для тушения пожара в ходе учений задействуют пожарный поезд.