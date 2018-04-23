На железнодорожном вокзале Костромы проведут учебную эвакуацию

Учения начнутся в 12:00. По сценарию, произойдет короткое замыкание электропроводки в комнате кассиров, на втором этаже вокзала произойдет пожар, огонь может распространиться и в другие помещения. Дым быстро заполнит всю площадь здания.

Из вокзала эвакуируют людей и приступят к тушению пожара. Но при этом, согласно замыслу, спасателям будет нужно помочь нескольким людям, которых огонь отрезал от выхода на втором этаже.

Для тушения пожара в ходе учений задействуют пожарный поезд.