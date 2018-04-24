Красный крест оставит без средств родственников погибших в Кемерово

Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста утвердило программу оказания помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». На ее реализацию будет потрачено 130 миллионов рублей.

Большую часть суммы — 126 миллионов — Красный Крест планирует направить на оказание адресной помощи близким жертв трагедии (санаторно-курортное лечение, реабилитация, организация летнего отдыха). Оставшиеся 4 миллиона потратят на психосоциальную поддержку пострадавших и родственников погибших, передает "Уралинформбюро"

Согласно информации на сайте организации, средства будут распределяться между нуждающимися на основании их письменных заявлений и обращений членов специальной комиссии. При этом отделение может отказать кемеровчанам в материальной помощи, если вскроется, что они намерены потратить деньги на непредусмотренные данной программой цели, а также укажут в бумагах недостоверные сведения.

Эксперты установили причину возникновения пожара в «Зимней вишне»

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Как выяснили специалисты МЧС , огонь занялся после короткого замыкания, вызвавшего возгорание пластикового плафона над игровой зоной. Погибли 60 человек. 79 посетителей пострадали.

По данным администрации Кузбасса, семьи, потерявшие близких в «Зимней вишне», получат по 5 миллионов рублей за каждого погибшего. 3 миллиона из них выделит компания–собственник ТРЦ. Еще по миллиону родственникам обещали перевести из федерального и областного бюджета.

Также определен размер выплат пострадавшим. Жители, получившие во время пожара травмы легкой степени тяжести, получат 400 тысяч рублей, средней и тяжелой — по 800 тысяч рублей.