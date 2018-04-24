Красный крест оставит без средств родственников погибших в Кемерово 

Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста утвердило программу оказания помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». На ее реализацию будет потрачено 130 миллионов рублей.
Большую часть суммы — 126 миллионов — Красный Крест планирует направить на оказание адресной помощи близким жертв трагедии (санаторно-курортное лечение, реабилитация, организация летнего отдыха). Оставшиеся 4 миллиона потратят на психосоциальную поддержку пострадавших и родственников погибших, передает "Уралинформбюро".
Согласно информации на сайте организации, средства будут распределяться между нуждающимися на основании их письменных заявлений и обращений членов специальной комиссии. При этом отделение может отказать кемеровчанам в материальной помощи, если вскроется, что они намерены потратить деньги на непредусмотренные данной программой цели, а также укажут в бумагах недостоверные сведения.
Эксперты установили причину возникновения пожара в «Зимней вишне»
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Как выяснили специалисты МЧС, огонь занялся после короткого замыкания, вызвавшего возгорание пластикового плафона над игровой зоной. Погибли 60 человек. 79 посетителей пострадали.
По данным администрации Кузбасса, семьи, потерявшие близких в «Зимней вишне», получат по 5 миллионов рублей за каждого погибшего. 3 миллиона из них выделит компания–собственник ТРЦ. Еще по миллиону родственникам обещали перевести из федерального и областного бюджета.
Также определен размер выплат пострадавшим. Жители, получившие во время пожара травмы легкой степени тяжести, получат 400 тысяч рублей, средней и тяжелой — по 800 тысяч рублей.