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Сообщение о возгорании в башне «Меркурий» не подтвердилось
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Сообщение о возгорании в башне «Меркурий» не подтвердилось 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее очевидцы сообщили пожарным о задымлении в здании.
Информация о пожаре в башне «Меркурий», расположенной на территории комплекса «Москва-Сити», не подтвердилась.
— Сообщившие о возгорании очевидцы приняли пар за дым, — сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
Ранее в СМИ сообщили, что пожарные приступили к проверке здания, в котором расположены офисы, апартаменты, торговые и рекреационные зоны.
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