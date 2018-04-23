Сообщение о возгорании в башне «Меркурий» не подтвердилось

Ранее очевидцы сообщили пожарным о задымлении в здании.

Информация о пожаре в башне «Меркурий», расположенной на территории комплекса «Москва-Сити», не подтвердилась.

— Сообщившие о возгорании очевидцы приняли пар за дым, — сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

Ранее в СМИ сообщили, что пожарные приступили к проверке здания, в котором расположены офисы, апартаменты, торговые и рекреационные зоны.

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