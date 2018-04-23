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«Москва-Сити» эвакуируют из-за угрозы пожара
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«Москва-Сити» эвакуируют из-за угрозы пожара
News.ru
1 час назад
Комментарии
В башне «Меркурий Сити Тауэр» возможно возгорание, сообщил очевидец из соседнего комплекса. Приехавшие пожарные проверяют информацию о ЧП, а людей эвакуируют из здания, передаёт
РИА Новости
.
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