На Ямале смоделировали все возможные ЧС весны и лета

На Ямале подвели итоги Всероссийского командно-штабного учения. Все поставленные задачи по ликвидации условных паводков и природных пожаров выполнены в полном объёме.

При ликвидации условной чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, в посёлке Уренгой Пуровского района были проведены все необходимые мероприятия практического характера. В частности, организовали оповещение и сбор муниципальной комиссии по ЧС, построение личного состава и техники, выполнены аварийно-спасательные работы на месте ЧС. Был также развёрнут пункт временного размещения населения, организовано жизнеобеспечение условно пострадавшего и эвакуированного населения из зон подтопления. Провели необходимые работы дорожно-строительных подразделений по восстановлению повреждённой защитной дамбы. Всего к участию в первом этапе тренировки было привлечено 939 человек и 192 единицы техники, — сообщает пресс-служба главы региона.

Условные лесные пожары ликвидировали в Ноябрьске спасатели Ямалспаса, работники Ноябрьского лесхоза и добровольной пожарной охраны. Специалисты Ноябрьского филиала ОАО «Аэропорт Сургут» осуществляли тушение лесного пожара с воздуха с применением вертолёта с водосливным устройством. Администрацией города был также развёрнут пункт временного размещения граждан на базе учреждения культуры «Ямал». В районе ЧС организовали медицинский пост: две бригады Ноябрьской станции скорой медицинской помощи оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.

При проведении тренировочных мероприятий прошла проверку система оповещения и информирования населения через все виды средств массовой информации, была также организована работа «горячей линии» на базе Главного управления МЧС России по ЯНАО . При этом в заключительном этапе учения были задействованы более 2,5 тыс. человек и 75 единиц техники.

Всего планом предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории округа в 2018 году предусмотрено привлечение группировки сил и средств в количестве 11386 человек и 1463 единиц техники.