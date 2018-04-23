И спасут и помощь окажут

19 апреля в рамках Всероссийских соревнований МЧС России на звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте состоялся финал московского этапа. В мероприятии приняли участие 14 сильнейших команд пожарно-спасательного гарнизона Москвы , которые прошли предварительный конкурсный отбор. Состязания проходили на базе 13 специализированной части по тушению крупных пожаров, которая расположена на севере столицы.

С начала 2018 года подразделения пожарно-спасательного гарнизона нашего города выезжали на проведение аварийно-восстановительных работ в ходе ликвидации последствий ДТП 446 раз, в ходе данных выездов было спасено 39 человек. Это стало возможно благодаря тому, что уже на месте пожарные оказывают квалифицированную первую помощь пострадавшим.

В этом году впервые в соревнованиях приняли участие команды Государственного казённого учреждения города Москвы «Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах» и Государственного казённого учреждения города Москвы «Московский авиационный центр».

Открывал соревнования начальник Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по городу Москве Дмитрий Ширлин : «Сегодня проводится завершающий этап соревнований среди личного состава пожарных и спасателей на звание лучшей команды Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте. Данные соревнования очень важны и проводятся в целях практической отработки личным составом гарнизона, получения практических навыков по оказанию квалифицированной помощи всем пострадавшим, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, а так же в целях повышения профессионального уровня каждого пожарного и спасателя, повышения уровня реагирования и обмена опытом по способам и приемам спасения людей».

Для участников соревнований было смоделировано дорожно-транспортное происшествие. По легенде, автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры получили множественные травмы, и не могли самостоятельно выбраться. Роль «пострадавших» выполняли статисты. Перед пожарными и спасателями была поставлена серьезная задача: деблокировать из поврежденного автомобиля двух пострадавших.

Первым делом необходимо было зафиксировать транспортное средство противооткатными упорами, отключить аккумулятор и уже после этого приступать к спасательным работам. За всеми этапами выполнения работ внимательно следила судейская бригада, которая оценивала порядок и правильность выполнения всех элементов соревнования, а также скорость и слаженность работы команд. В ходе соревнований были отработаны приемы и способы спасения людей, оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий профессиональными спасателями.

По результатам соревнований, 1 место заняла команда 15 ПСЧ 23 ПСО ФПС по г. Москве, 2 место заняла команда 9 ПСЧ 21 ПСО ФПС по г. Москве, 3 место занял личный состав 28 СЧ по ТКП 27 ПСО ФПС по г. Москве.

Команда-победитель будет бороться за звание «Лучшая команда МЧС России» на заключительном всероссийском этапе соревнований.