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Огненные выходные 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Несколько крупных пожаров случились в области в минувшее воскресенье. Ближе к полудню поступило сообщение о возгорании бани в деревне Шухурдино Камешковского района. С огнём спасатели справились довольно быстро, но вот деревянную постройку спасти не удалось. Баня сгорела полностью. Пострадавших нет.
В воскресенье днём случился ещё один пожар. В этот раз горел частный жилой дом в деревне Безимово, Ковровский район. О возгорании сообщили очевидцы. Пожарные были на месте происшествия спустя 10 минут. К этому времени огонь уже полностью объял деревянный дом. Открытое горение удалось ликвидировать через 15 минут. Ещё 40 потребовалось на полную ликвидацию пожара. Здесь также обошлось без пострадавших.
Ближе к девяти вечера загорелся ещё один частный дом. О возгорании сообщили жители села Омутское (Суздальский район). На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло больше часа. Ничего удивительного, ведь огонь уничтожил деревянный дом площадью в 125 квадратных метров. Тушить возгорание приехали 5 пожарных расчётов. Жилой дом полностью сгорел. Люди успели эвакуироваться.
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