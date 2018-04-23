Огненные выходные

Несколько крупных пожаров случились в области в минувшее воскресенье. Ближе к полудню поступило сообщение о возгорании бани в деревне Шухурдино Камешковского района. С огнём спасатели справились довольно быстро, но вот деревянную постройку спасти не удалось. Баня сгорела полностью. Пострадавших нет.

В воскресенье днём случился ещё один пожар. В этот раз горел частный жилой дом в деревне Безимово, Ковровский район. О возгорании сообщили очевидцы. Пожарные были на месте происшествия спустя 10 минут. К этому времени огонь уже полностью объял деревянный дом. Открытое горение удалось ликвидировать через 15 минут. Ещё 40 потребовалось на полную ликвидацию пожара. Здесь также обошлось без пострадавших.

Ближе к девяти вечера загорелся ещё один частный дом. О возгорании сообщили жители села Омутское (Суздальский район). На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло больше часа. Ничего удивительного, ведь огонь уничтожил деревянный дом площадью в 125 квадратных метров. Тушить возгорание приехали 5 пожарных расчётов. Жилой дом полностью сгорел. Люди успели эвакуироваться.