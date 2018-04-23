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В Кромах из-за удара молнии сгорел дом
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В Кромах из-за удара молнии сгорел дом 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В минувшую субботу, 21 апреля, в поселке Кромы Орловской области произошло возгорание дома во время разбушевавшейся грозы.
Разряд молнии ударил в кровлю, и она загорелась. Сообщение о произошедшем поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 19:40. К моменту прибытия огнеборцев крыша полыхала по всей площади, пламя перекинулось на веранду. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Продвижение огня остановили, тем не менее, ущерб зданию нанесен значительный.
В жилом доме выгорела кровля по всей площади 96 квадратных метров и веранда на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Напомним, в 2016 году более девяти тысяч свиней погибли в результате пожара возникшего из-за попадания молнии в здание свинофермы. ЧП произошло в Мценском районе.
Сообщение В Кромах из-за удара молнии сгорел дом появились сначала на РИА 57.
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