В Кромах из-за удара молнии сгорел дом

Разряд молнии ударил в кровлю, и она загорелась. Сообщение о произошедшем поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 19:40. К моменту прибытия огнеборцев крыша полыхала по всей площади, пламя перекинулось на веранду. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Продвижение огня остановили, тем не менее, ущерб зданию нанесен значительный.

В жилом доме выгорела кровля по всей площади 96 квадратных метров и веранда на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, в 2016 году более девяти тысяч свиней погибли в результате пожара возникшего из-за попадания молнии в здание свинофермы. ЧП произошло в Мценском районе.