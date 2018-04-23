Российский Красный Крест окажет помощь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ

КЕМЕРОВО , 23 апреля. / ТАСС /. Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста утвердило программу оказания помощи пострадавшим от пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» и приступило к распределению поступивших на благотворительный счет средств. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

"Утверждена программа по оказанию помощи пострадавшим от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении. По данным на утро понедельника, на счет поступило более 135,5 млн рублей. В опубликованной программе отмечается, что она рассчитана на 11 месяцев — с апреля 2018 по февраль 2019 года.

Помощь будут распределяться между семьями погибших и пострадавшими по двум направлениям. Во-первых, это оказание адресной помощи, которая будет включать медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, организацию летнего отдыха детей и взрослых в России . Вторым направлением станет психосоциальная поддержка.

В отделении ТАСС пояснили, что если будет необходима материальная помощь, то такие обращения будут рассмотрены. «Если нужна будет материальная выплата на что-то конкретное, то она будет рассмотрена правлением, и будет принято решением президиумом [регионального отделения Российского Красного Креста], — отметила собеседница агентства.

Уже утверждены расходы на оказание адресной помощи членам семей погибших — приобретение 15 путевок на санаторно-курортное лечение в городе Белокурихе Алтайского края , оплата проезда для летнего отдыха в международном детском центре „Артек“ для пятерых детей, а также приобретение средств реабилитации и обеспечение ухода на дому ветерану Великой Отечественной войны. Помощь пострадавшие могут получить как на основании личного заявления, так и на основании обращений от комиссии, работающей при администрации области и контролирующей оказание помощи. В региональном отделении ТАСС также уточнили, что сбор средств продолжается.

Пожар в кемеровском ТЦ „Зимняя вишня“ произошел 25 марта, погибли 60 человек, пострадали 79 человек, из них 27 — дети. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.