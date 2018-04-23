Совет депутатов разрешил увеличить площадь летней веранды 

Площадь летнего кафе ООО «Нева», расположенного по адресу: Свободный проспект, дом 22, увеличится более, чем в два раза.
На апрельском заседании Совета депутатов муниципального округа Новогиреево согласован проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Новогиреево. По представлению заместителя главы управы Игоря Шевлякова депутаты дали «добро» на увеличение площади существующего летнего кафе ООО «Нева», расположенного по адресу: Свободный проспект, дом №22, с 33,75 до 84,9 квадратных метров. При этом площадь основного предприятия остается прежней. Принятое решение будет опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещено на официальном сайте местного органа самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru Фото — Александр Калугин.