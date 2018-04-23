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Первые официальные комментарии по пожару на Сосновой
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Первые официальные комментарии по пожару на Сосновой 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Напомним, что в ночь с 22 на 23 апреля во время пожара в одном из СНТ города Оренбурга пострадали дети.
Уже сегодня утром на место происшествия выезжали начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Оренбурга Елена Марсакова и начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного округа Ольга Костенко.
Елена Марсакова сообщила, что сейчас дети находятся под присмотром врачей в ожоговом отделении. Им оказывается необходимая помощь, при этом мать детей при пожаре не пострадала.
Семья прибыла в Оренбург из Украины, все члены семьи — граждане этого государства. В данный момент разыскиваются их родственники, чтобы решить судьбу этой семьи.
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