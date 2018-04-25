Следователи разыскивают женщину, спасшуюся при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

Накануне на сайте СУ СКР по Кемеровской области появилась информация, что ведомство разыскивает очевидцев, которые узнали женщину на фотографии и могут оказать помощь следствию. «Пожалуйста, обратите внимание на фотографию с изображением молодой женщины с ребенком, которая в момент пожара находилась в торгово-развлекательном центре. Мы просим Вас откликнуться и оказать помощь следствию, нам важна информация о тех минутах, когда вы вышли из кинотеатра», — обращается к очевидцам пожара СК.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным СКР, в нем погибли 60 человек. Генеральный прокурор Юрий Чайка раскритиковал проверку сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Стало известно, что собственник ТЦ «Зимняя вишня» не успел застраховать сгоревший объект.