Ещё
Следователи разыскивают женщину, спасшуюся при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи разыскивают женщину, спасшуюся при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне на сайте СУ СКР по Кемеровской области появилась информация, что ведомство разыскивает очевидцев, которые узнали женщину на фотографии и могут оказать помощь следствию. «Пожалуйста, обратите внимание на фотографию с изображением молодой женщины с ребенком, которая в момент пожара находилась в торгово-развлекательном центре. Мы просим Вас откликнуться и оказать помощь следствию, нам важна информация о тех минутах, когда вы вышли из кинотеатра», — обращается к очевидцам пожара СК.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным СКР, в нем погибли 60 человек. Генеральный прокурор Юрий Чайка раскритиковал проверку сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Стало известно, что собственник ТЦ «Зимняя вишня» не успел застраховать сгоревший объект.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Офисник загорелся на Эльмаше: есть жертвы Кожевенный завод загорелся в Нижегородской области Установлено начало пожароопасного сезона в Новосибирской области
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию433
Куда революция заведет Армению382
В США заявили о провале Су-57656
Волчек в коляске шокировала видом8
У банков США требуют данные о счетах россиян105
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение