За неделю в Рязанской области произошло 17 пожаров, сгорело два авто

На прошлой неделе в Рязанской области произошло 17 пожаров. В результате происшествий с огнем уничтожено и повреждено 16 строений и два транспортных средства. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ГУ МЧС.

На одном из пожаров огнеборцам удалось спасти человека. В воскресенье, 22 апреля, при пожаре в населенном пункте Чулково Скопинского района из горящей квартиры пожарные спасли хозяина жилья 1975 года рождения. Мужчина получил отравление продуктами горения и был помещен в местную ЦРБ.

На минувшей неделе регистрировались происшествия на воде. Так, 17 апреля возле села Былино Клепиковского района спасатели Спасской ЦСС подняли тело мужчины из реки Гусь.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГПС не привлекались.

Фото: 62.mchs.gov.ru