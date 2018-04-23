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За неделю в Рязанской области произошло 17 пожаров, сгорело два авто
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За неделю в Рязанской области произошло 17 пожаров, сгорело два авто 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области произошло 17 пожаров. В результате происшествий с огнем уничтожено и повреждено 16 строений и два транспортных средства. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ГУ МЧС.
На одном из пожаров огнеборцам удалось спасти человека. В воскресенье, 22 апреля, при пожаре в населенном пункте Чулково Скопинского района из горящей квартиры пожарные спасли хозяина жилья 1975 года рождения. Мужчина получил отравление продуктами горения и был помещен в местную ЦРБ.
На минувшей неделе регистрировались происшествия на воде. Так, 17 апреля возле села Былино Клепиковского района спасатели Спасской ЦСС подняли тело мужчины из реки Гусь.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГПС не привлекались.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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