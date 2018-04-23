Прокуратура Самарской области через суд требует закрыть 20 торговых центров

Всего с привлечением сотрудников территориального органа МЧС России проверено 193 торгово-развлекательных комплекса и 68 объектов социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и т.п.).

При выявлении нарушений закона о пожарной безопасности прокуроры незамедлительно приняли меры прокурорского реагирования.

В частности, проверка торгово-офисного центра «Кольцо» и универсама «Каретный двор» в Тольятти , торговых центров «Рента» «Европа», «Триумф» в Самаре выявила отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации.

В ряде объектов, в числе которых торговый дом «Захар» в Самаре, на путях эвакуации, в проходах, коридорах обнаружены различные материалы, оборудование. В торговом центре «Европа» в Самаре не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа.

С целью устранения нарушений прокуроры направили иски в суд с требованием приостановить работу 20 торговых центров. В настоящее время мерами прокурорского реагирования уже приостановлена работа пяти объектов.

Всего по результатам проверок выявлено 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности, с целью их устранения внесены 220 представлений. Возбуждено 178 дел об административных правонарушениях.