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Прокуратура Самарской области через суд требует закрыть 20 торговых центров
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Прокуратура Самарской области через суд требует закрыть 20 торговых центров 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Прокуратура Самарской области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает надзорное ведомство.
Всего с привлечением сотрудников территориального органа МЧС России проверено 193 торгово-развлекательных комплекса и 68 объектов социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и т.п.).
При выявлении нарушений закона о пожарной безопасности прокуроры незамедлительно приняли меры прокурорского реагирования.
В частности, проверка торгово-офисного центра «Кольцо» и универсама «Каретный двор» в Тольятти, торговых центров «Рента» «Европа», «Триумф» в Самаре выявила отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации.
В ряде объектов, в числе которых торговый дом «Захар» в Самаре, на путях эвакуации, в проходах, коридорах обнаружены различные материалы, оборудование. В торговом центре «Европа» в Самаре не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа.
С целью устранения нарушений прокуроры направили иски в суд с требованием приостановить работу 20 торговых центров. В настоящее время мерами прокурорского реагирования уже приостановлена работа пяти объектов.
Всего по результатам проверок выявлено 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности, с целью их устранения внесены 220 представлений. Возбуждено 178 дел об административных правонарушениях.
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