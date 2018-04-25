В Пермском крае закрыли ночной клуб

Причиной приостановки работы «Фортуна» в переулке Пальтинском в Краснокамске стали многочисленные нарушения требований противопожарной безопасности. Их нашли в ходе надзорной проверки совместно с МЧС

Установлено, что в помещениях развлекательного учреждения нет автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на случай пожара. При этом эвакуационные выходы захламлены, вместо того, чтобы держать их свободными на случай ЧП владельцы заведения заставили их хозяйственным оборудованием.

После проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности бара до устранения нарушений. Кроме того, прокурор ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности.

«Суд позицию надзорного ведомства поддержал, деятельность приостановил. Помещения заведения опечатаны», — сообщили в краснокамской прокуратуре.