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В Пермском крае закрыли ночной клуб
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В Пермском крае закрыли ночной клуб 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Причиной приостановки работы «Фортуна» в переулке Пальтинском в Краснокамске стали многочисленные нарушения требований противопожарной безопасности. Их нашли в ходе надзорной проверки совместно с МЧС.
Установлено, что в помещениях развлекательного учреждения нет автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на случай пожара. При этом эвакуационные выходы захламлены, вместо того, чтобы держать их свободными на случай ЧП владельцы заведения заставили их хозяйственным оборудованием.
После проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности бара до устранения нарушений. Кроме того, прокурор ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности.
«Суд позицию надзорного ведомства поддержал, деятельность приостановил. Помещения заведения опечатаны», — сообщили в краснокамской прокуратуре.
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