Сотни миллионов впустую — системы оповещения МЧС об урагане не сработали

Сегодня московские власти пытаются выяснить, почему МЧС не проинформировало должным образом граждан об ураганном ветре и дожде. «Разберемся, почему СМС-оповещения пришли не каждому пользователю сетей на территории города. Хотя это должно было произойти. МЧС заявило оранжевый уровень опасности, но система оповещения действительно сработала не на 100%», — заявила «Лайфу» председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко

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Жертвы, которых могло не быть

Из-за того, что МЧС не справлялось с одной из своих главных функций, ее выполнение взяли на себя городские власти и крупные транспортные сети. В частности, Московский метрополитен по своей инициативе сообщал пассажирам о разбушевавшейся непогоде, а департамент культуры Москвы распорядился закрыть все парки, и их сотрудники выгоняли посетителей, рискующих попасть под падающие деревья.

Однако трагических последствий урагана избежать не удалось, и в первую очередь из-за того, что люди не были информированы о силе надвигающейся стихии и не покинули своевременно опасные места. Так, на улице Новой в Западном Дегунине на трех малолетних девочек упал металлический экран мусорной площадки. Пострадавших госпитализировали, но одну из них спасти не удалось. Упавшее дерево травмировало пару с трехмесячным ребенком.

Всего в Москве один человек погиб, 17 пострадали, повреждено 30 домов, около 100 автомобилей, рухнуло три рекламных щита, порядка тысячи деревьев повалено. В Новой Москве произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов.

Подмосковье подброшенной бытовкой убило 35-летнего мужчину. Восемь человек получили травмы в результате урагана, среди них — трехлетний ребенок из Балашихи , который вместе с бабушкой переходил дорогу и был травмирован упавшим деревом. Также были повреждены 17 автомобилей. Без света в регионе осталось 655 домов. Повалено около 200 деревьев.

Законы от стихии

Во многом пронесшийся ураган был схож с тем, который буйствовал в Москве в конце мая 2017 года. Несмотря на то что жертв и пострадавших тогда было в разы больше, люди также не были оповещены о надвигающейся непогоде. И это при том что на системы оповещения об опасности МЧС выделяются огромные средства и принимаются соответствующие законы.

Согласно поправкам 2013 года в закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций», региональные управления МЧС РФ обязаны предупреждать людей о надвигающихся природных катаклизмах. После урагана 2017 года в столичном регионе МЧС обещало предупреждать людей об опасности через городскую систему оповещения — это репродукторы на столбах, через которые должна передаваться важная информация. Однако 21 апреля 2018 года этого сделано не было.

«В июле 2017 года вступили в законную силу поправки в закон «О связи», которые обязали сотовых операторов незамедлительно по своим каналам связи рассылать информационные СМС-оповещения и не ждать, когда это сделает МЧС РФ по своей системе Cell Broadcast, которая рассылает уведомления без участия оператора. Но операторы уверяют, что МЧС никакой информации им не предоставляло», — отмечает «Лайф».

Унесенные деньги

По данным «Лайфа», в 2017 году для экстренного оповещения горожан об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций на закупку сотен комплексов уличной звукофиксации потратили почти 76 млн рублей.

В 2018 году столичный главк МЧС заключил два контракта на обслуживание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН). Общая сумма контрактов составила почти 11 млн рублей. В различных районах Москвы установлено 119 экранов этой системы, на которых МЧС должно транслировать предупреждения о надвигающейся на город стихии. Однако система ОКСИОН не сработала.

Как пишет «Лайф», первый контракт МЧС в Москве был заключен 3 апреля с ООО «Сетевая лаборатория» на 4,5 млн рублей. По условиям контракта, фирма должна обслуживать и поддерживать работоспособность 107 жидкокристаллических панелей и светодиодных экранов МЧС по всей Москве. Интересно, что в 2017 году обслуживанием ОКСИОН в Москве занималась эта же компания. Тогда она получила от МЧС два контракта на 3,7 млн рублей.

Второй контракт — на оказание услуг связи для общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в Москве — столичный главк МЧС заключил еще в феврале. Тендер на 6,1 млн рублей получила компания «ЭР-Телеком Холдинг», в совет директоров которой входят в том числе бывшие топ-менеджеры «Лукойла»

Как выяснили журналисты, на системе ОКСИОН в столице зарабатывает и компания миллиардера Виктора Вексельберга . 17 апреля столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заключил с его компанией ООО «Комкор» контракт на 89 млн рублей по поставке 250 комплектов звукового оповещения для экстренного информирования жителей и гостей столицы о чрезвычайных ситуациях.

Ветер последствий

Официальной позиции МЧС по поводу произошедшего пока не поступало. Вместе с тем в спасательном ведомстве утверждают, что 21 апреля было организовано СМС-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Операторы, в свою очередь, опровергают это утверждение. «Видимо, МЧС РФ забыло прислать нам. Ведь мы делаем рассылку СМС-уведомлений после получения уведомления от МЧС РФ о надвигающейся стихии», — говорит представитель сотового оператора.

«По радио и телевидению также звучали предупреждения», — утверждает собеседник «Лайфа» в МЧС РФ.