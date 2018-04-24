На пожаре в многоэтажном доме в Курске спасли пять человек

23 апреля на номер «Службы спасения — 112» Курска поступило сообщение о возгорании в доме по улице Семеновская.

В помещении было сильное задымление, поэтому спасатели решили эвакуировать жильцов с верхних этажей. Всего на улицу вывели пять человек.

Причиной пожара стало возгорание кабеля электросети в первом подъезде дома. На лестничных площадках 4 и 5 этажей выгорела электропроводка и электрощит, огонь также повредил электросчётчик, закоптил стены и потолок. Из людей на пожаре никто не пострадал. Всего к ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.