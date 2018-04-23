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Вокзалы в Нижегородской области не соответствуют требованиям пожарной безопасности
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Вокзалы в Нижегородской области не соответствуют требованиям пожарной безопасности 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Более 30 нарушений требованиям пожарной безопасности выявлено на аэро— и ж/д вокзалах в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Нижегородская транспортная прокуратура проверила на соответствие пожарной безопасности железнодорожные вокзалы в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе. Особое внимание прокуратуры уделено работе систем автоматической пожарной сигнализации, речевых оповещателей системы управления эвакуацией, установленных пожарных гидрантов, а также наличия доступа к эвакуационным выходам.
В ходе проверки на железнодорожных вокзалах выявлено более 30 нарушений требований пожарной безопасности. Также нарушения выявлены на аэровокзале международного аэропорта Стригино, а также в Центральном дворце культуры «Железнодорожников».
Прокурорское представление вынесено руководителям Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции социальной сферы Горьковской железнодорожной дороги и организации АО «МАНН».
Ранее сообщалось о том, что торговый центр «Звезда» приостановил работу из-за пожарной проверки.
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