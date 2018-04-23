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В Иркутске приостановили работу двух ТЦ
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В Иркутске приостановили работу двух ТЦ 

RT на русском 51 минуту назад
В Иркутске приостановили работу ещё двух торгово-развлекательных центров, сообщает kp.ru.
Это «Сильвермолл» и «Ice People». Причины их временного закрытия пока не раскрываются.
«На сегодняшний день в Иркутске приостановлена работа ТРЦ «Карамель», «Новая дача», «Радуга», «Сильвермолл» и «Ice People», — заявил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
По его словам, существенные замечания также есть к торгово-развлекательному центру «Новый» и к ТРЦ в Братске и Ангарске.
Ранее URA.RU сообщало, что два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.
RT на русском: последние новости
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