В Иркутске приостановили работу двух ТЦ

Это «Сильвермолл» и «Ice People». Причины их временного закрытия пока не раскрываются.

Ангарске. По его словам, существенные замечания также есть к торгово-развлекательному центру «Новый» и к ТРЦ в Братске

Ранее URA.RU сообщало, что два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.