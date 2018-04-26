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ТЦ в Тюмени оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушения правил пожарной безопасности
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ТЦ в Тюмени оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушения правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 11 часов назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Тюменский Торговый дом «Центральный» оштрафован на 200 тыс. руб. за нарушения правил пожарной безопасности, сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.
Ранее прокуратура возбудила в отношении управляющей компании торгового дома ООО «УК „Центр“ административное дело и внесла представление об устранении нарушений, которых в ходе совместной с МЧС проверки было выявлено более 100, отмечает NashGorod.
В частности, в здании оказалась неисправна система автоматического пожаротушения, на первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, на этажах пути эвакуации были загромождены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения о пожаре, на пятом этаже вследствие перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.
Также в ходе проверки было установлено, что функции по содержанию и обслуживанию помещений торгового дома, в том числе в части соблюдения требований пожарной безопасности, осуществляет ООО „Управляющая компания „Центр“ в соответствии с агентским договором.
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