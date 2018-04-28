Только четыре ТЦ в Новосибирской области полностью отвечают нормам пожарной безопасности

НОВОСИБИРСК , 28 апреля. / ТАСС /. Только четыре торговых центра в Новосибирской области из 161 проверенного объекта с массовым пребыванием людей полностью отвечают требованиям пожарной безопасности. Прокуратура МЧС не выявили при проверке в них ни одного нарушения, сообщил в субботу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Георгий Феофанов.

Масштабные проверки на объектах с массовым пребыванием людей (в торговых и торгово-развлекательных комплексах, детских досуговых организациях, объектах культуры, спорта — прим. ТАСС) проводятся по заданию Генпрокуратуры РФ после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта, когда погибли 60 человек.

"Совершенно не было оснований для принятия мер реагирования и не выявлено нарушений лишь на четырех объектах из общего количества проверенных", — сказал Феофанов.

Он уточнил, что речь идет о четырех ТЦ в Новосибирске, которые строились с соблюдением всех требований пожарной безопасности.

Итоги проверок

Всего по итогам проверок специалисты выявили более 1,7 тыс. нарушений, направили 190 представлений об их устранении, возбудили 150 дел об административных правонарушениях. В суды направлены иски прокуратуры с требованием приостановить работу пяти мест массового пребывания людей. Это торговый центр «Занзибар», кинотеатр «Рассвет» и рынок «Левобережный» в Новосибирске, а также магазин «Уют» в Бердске

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Брызгалов уточнил, что в каждом из рекомендованных к закрытию учреждений допущено не менее 10 нарушений пожарной безопасности.

Наиболее распространенными нарушениями стали: захламление путей эвакуации, закрытие эвакуационных выходов, несогласованные перепланировки.

Ранее Управление генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу сообщило, что в СФО было выявлено свыше 20 тыс. нарушений в организации пожарной безопасности ТЦ, некоторые из них были закрыты по решению суда.

"Суд поддержал ходатайство прокуратуры, и с 28 апреля работа «Города мастеров» приостановлена на время рассмотрения дела. Это временная, обеспечительная мера", — сказал он.