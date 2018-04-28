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Около 50 торговых центров на Урале могут закрыть из-за нарушений пожарной безопасности
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Около 50 торговых центров на Урале могут закрыть из-за нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Около 50 торговых центров в регионах Уральского федерального округа (УрФО) могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе массовых проверок.
В частности, прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выявила более 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности в ряде торговых центров региона. В суды направлено 17 исков о приостановлении деятельности ТЦ, сообщили в субботу в пресс-службе окружной прокуратуры
На Ямале также завершились проверки ТЦ. В регионе выявлено около 600 нарушений. По итогам проверок временно закрыты торговый центр «Русь» в городе Ноябрьске и батутный центр. «В последнем был всего один эвакуационный выход, в отделке стен и потолков использованы горючие материалы, а система автоматической пожарной сигнализации была в неисправном состоянии, всего в суд направлено семь исковых заявлений о запрете эксплуатации объектов», — добавили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Курганской области после проверок прокуратура попросила временно закрыть 13 ТЦ. Всего было проверено 77 объектов. Основные нарушения связаны с отсутствием или неисправностью автоматических систем оповещения и пожаротушения, непроведением соответствующих инструктажей с персоналом. В Екатеринбурге 28 апреля Верх-Исетский районный суд начал рассматривать иск о закрытии торгового центра «Алатырь», но впоследствии отложил его рассмотрение почти на месяц, чтобы получить необходимые документы из БТИ.
В Тюмени прокуратура не требовала временно закрывать торговые центры. Однако четыре ТЦ были оштрафованы на 150 тыс. рублей каждый, а один — на 200 тыс. рублей. В некоторых из них не работала система автоматического пожаротушения, пожарные выходы были заблокированы, пол был сделан из материалов несоответствующего класса пожароопасности.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. После этого по всей России начались проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей.
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