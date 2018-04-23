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В Городищенском районе жительница аварийного дома просит о помощи
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В Городищенском районе жительница аварийного дома просит о помощи 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жительница дома №13, расположенного по улице Комсомольской рабочего поселка Городище Волгоградской области, обратилась в Госжилнадзор с просьбой об улучшении жилищных условий.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Госжилнадзора, в ходе проверки специалисты подтвердили слова женщины о том, что ее дом находится в аварийном состоянии. Конструктивные элементы здания оказались повреждены. Результаты обследования дома специалисты направили в администрацию Городищенского поселения. Госжилнадзор взял рассмотрение заключения под свой контроль.
Добавим, в настоящее время женщина в аварийном доме проживает вместе с несовершеннолетним ребенком.
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