В Городищенском районе жительница аварийного дома просит о помощи

Жительница дома №13, расположенного по улице Комсомольской рабочего поселка Городище Волгоградской области , обратилась в Госжилнадзор с просьбой об улучшении жилищных условий.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Госжилнадзора, в ходе проверки специалисты подтвердили слова женщины о том, что ее дом находится в аварийном состоянии. Конструктивные элементы здания оказались повреждены. Результаты обследования дома специалисты направили в администрацию Городищенского поселения. Госжилнадзор взял рассмотрение заключения под свой контроль.

Добавим, в настоящее время женщина в аварийном доме проживает вместе с несовершеннолетним ребенком.