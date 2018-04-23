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Суд примет решение о закрытии ТРЦ «Алатырь» на этой неделе
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Суд примет решение о закрытии ТРЦ «Алатырь» на этой неделе 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
28 апреля в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоится рассмотрение иска прокуратуры к владельцам ТРЦ «Алатырь». Соответствующая информация размещена на официальном сайте инстанции, передает "Уралинформбюро".
Третьими лицами по делу выступают отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по региону и ООО «Парк Один» (батутный парк «Разгон»).
Как сообщалось ранее, работа трех крупнейших торгово-развлекательных центров уральской столицы — «Пассажа», «Гринвича» и «Алатыря» может быть приостановлена. В них выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
"Пассаж" пожарного позора
Замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Максим Пинчугов подчеркнул, что судебные иски о приостановлении деятельности ТРЦ — это обеспечительная мера, поскольку существует угроза жизни и здоровью посетителей. Прокуратура, в первую очередь, заинтересована не в закрытии ТРЦ, а в устранении всех выявленных нарушений.
Суд по приостановке деятельности ТРЦ «Гринвич» назначен на 7 мая. Дата рассмотрения аналогичного иска по ТРЦ «Пассаж» пока не объявлена.
Проверки торгово-развлекательных центров проходят по всей стране после пожара в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 60 человек.
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