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Эколог: дым от пожара на заводе в Красноярском крае угрожает здоровью жителей региона
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Эколог: дым от пожара на заводе в Красноярском крае угрожает здоровью жителей региона 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Дыма от крупного пожара, который произошел в понедельник на деревообрабатывающем комбинате недалеко от города Кодинска Красноярского края, представляет опасность для жителей близлежащих населенных пунктов и экологии региона. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель Красноярского экологического фронта Сергей Шахматов.
"Горение органики выдает целый букет загрязняющих веществ, которые при определенной концентрации будут являться достаточно серьезной опасностью для здоровья населения, которое попадает под это воздействие. Начиная с угарного газа, заканчивая диоксидом азота, оксидом азота. Но есть и такие страшные вещества, как бензопирен — продукт горения любой органики, который влияет, в том числе, на онкозаболеваемость", — сказал он.
Шахматов добавил, что лесные пожары и, особенно, техногенные — достаточно серьезный риск для населения. По его словам, рядом с Кодинском есть крупный районный центр — поселок Богучаны и много сельских населенных пунктов. Эколог отметил, что пожар угрожает не только людям, но и природе края.
"Самая настоящая, самая правильная ангарская сосна растет как раз там — это ценный вид пород. Помимо этого, есть масса биоразнообразия, которое занесено в Красную книгу, — и растений, и животных", — сказал он.
Пожар начался в 12:20 (08:20 мск) на производстве в 16 км от города. Загорелись штабеля готовой продукции на 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, работники завода эвакуированы.
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