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В Чите в жилом доме взорвался баллон с газом
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В Чите в жилом доме взорвался баллон с газом 

РИА Новости 52 минуты назад
ЧИТА, 23 апр — РИА Новости. Баллон с газом взорвался в жилом доме в Чите, один человек пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Информацию о возгорании воздушно-газовой смеси подтвердили в УМВД края.
"В квартире производили ремонт, в связи с неосторожным обращением с газом произошло возгорание, в результате которого осколочные ранения рук и черепно-мозговую травму получил единственный находившийся там гражданин", — заявили в УМВД.
По информации регионального управления МЧС, в доме выбито несколько окон, несущие конструкции не повреждены.
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