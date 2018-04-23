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В Калининградской области за выходные сгорело 17 га травы
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В Калининградской области за выходные сгорело 17 га травы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Количество несанкционированных травяных палов только растет.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, за два дня сотрудникам ведомства пришлось 27 раз выезжать на тушение. При этом самые масштабные палы были зарегистрированы в Краснознаменске, Светлом, Багратионовске и Калининграде.
«Всего с начала года на территории области зарегистрировано 1019 случаев неконтролируемого отжига травы на общей площади 1440 га», — добавили в ведомстве.
Напомним, что несанкционированное выжигание сухой травы запрещено. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (от 5 тысяч рублей до 400 тысяч рублей). А уголовная ответственность предусмотрена статьей 261 УК РФ.
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