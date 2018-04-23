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Слышались взрывы: на северо-западе Челябинска загорелся магазин автозапчастей
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Слышались взрывы: на северо-западе Челябинска загорелся магазин автозапчастей 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На улице Молодогвардейцев, 19 в Челябинске днём 23 апреля загорелся магазин автозапчастей. К месту происшествия прибыли пожарные машины.
Магазин расположен на первом этаже дома.
— Знаю, что продавец выбежал, не успел ничего ценного забрать. Взрывались какие-то баллоны с веществами, — сообщает читатель 74.ru.
Сгорел магазин автозапчастей
Известно, что в магазине продавались запчасти для легковых отечественных автомобилей, автохимия и масла.
В ГУ МЧС факт пожара подтвердили.
— Возгорание ещё тушат. Больше информации на данный момент нет, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Новость дополняется.
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