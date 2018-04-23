Слышались взрывы: на северо-западе Челябинска загорелся магазин автозапчастей

На улице Молодогвардейцев, 19 в Челябинске днём 23 апреля загорелся магазин автозапчастей. К месту происшествия прибыли пожарные машины.

Магазин расположен на первом этаже дома.

— Знаю, что продавец выбежал, не успел ничего ценного забрать. Взрывались какие-то баллоны с веществами, — сообщает читатель 74.ru.

Сгорел магазин автозапчастей

Известно, что в магазине продавались запчасти для легковых отечественных автомобилей, автохимия и масла.

— Возгорание ещё тушат. Больше информации на данный момент нет, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области

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