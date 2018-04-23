На Ямале при пожаре в жилом вагоне погиб рабочий

"В вагон-городке ЗАО «Евракор», расположенном более чем в 200 километрах от города Тарко-Сале, в районе скважины глубокого бурения номер 6, в ночное время 21 апреля произошло возгорание тамбура жилого вагона, в котором проживали четыре работника. Трем рабочим удалось покинуть горящий вагон, один человек погиб", — говорится в сообщении.

В связи с происшествием следователи проводят проверку, на место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время назначен комплекс криминалистических экспертиз, устанавливается причина пожара, добавили в пресс-службе.

Свою проверку случившегося проводит прокуратура Пуровского района ЯНАО, добавили в пресс-службе регионального ведомства. По их данным, при пожаре еще один работник получил ожоги.