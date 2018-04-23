В Екатеринбурге предлагают застроить частный сектор около «Меги» 30-этажными высотками

Новый микрорайон рассчитан на 23 тыс. жителей. Помимо жилых домов здесь планируют построить школы, три детских садика, организовать рекреационные зоны. Концепцию пространственного развития застройки улицы Металлургов от ул. Заводская до ул. Отрадная рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета 26 апреля. Согласно документации проекта, возле ТЦ «Мега» на улице Металлургов на месте частного и гаражного сектора появится большой жилой комплекс, рассчитанный на 23 тыс. человек. Проект, который обсудят на градсовете, разрабатывали специалисты архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» и ООО «Авант-Проект».

Общая же площадь участка, который рассматривался в рамках конкурсного проекта, составляет 70 гектаров. На 56 гектарах разместятся жилые дома разной этажности — от трехэтажных зданий до многоэтажек высотой в 25-100 метров (до 30 этажей). В домах предусмотрены паркинги и встроенные магазины. Общая площадь домов составит почти 70 тыс. квадратных метров, а плотность населения — 412,5 человека на гектар.

Оставшуюся территорию используют для возведения объектов общественно-делового назначения, объектов городского назначения, рекреационные территории. Кроме того, в микрорайоне планируют построить две школы на две тыс. мест и три детских сада на 350 мест.