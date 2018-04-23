Ещё
В Екатеринбурге предлагают застроить частный сектор около «Меги» 30-этажными высотками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге предлагают застроить частный сектор около «Меги» 30-этажными высотками 

Деловой Квартал 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Новый микрорайон рассчитан на 23 тыс. жителей. Помимо жилых домов здесь планируют построить школы, три детских садика, организовать рекреационные зоны. Концепцию пространственного развития застройки улицы Металлургов от ул. Заводская до ул. Отрадная рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета 26 апреля. Согласно документации проекта, возле ТЦ «Мега» на улице Металлургов на месте частного и гаражного сектора появится большой жилой комплекс, рассчитанный на 23 тыс. человек. Проект, который обсудят на градсовете, разрабатывали специалисты архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» и ООО «Авант-Проект».
Общая же площадь участка, который рассматривался в рамках конкурсного проекта, составляет 70 гектаров. На 56 гектарах разместятся жилые дома разной этажности — от трехэтажных зданий до многоэтажек высотой в 25-100 метров (до 30 этажей). В домах предусмотрены паркинги и встроенные магазины. Общая площадь домов составит почти 70 тыс. квадратных метров, а плотность населения — 412,5 человека на гектар.
Оставшуюся территорию используют для возведения объектов общественно-делового назначения, объектов городского назначения, рекреационные территории. Кроме того, в микрорайоне планируют построить две школы на две тыс. мест и три детских сада на 350 мест.
Согласно проектной документации, серьезные изменения ждут и улично-дорожную сеть. Предполагается, что улицу Волгоградскую продолжат после пересечения с Репина и уведут в сторону ВИЗа, а ул. Отрадную планируют распрямить до Светлореченской, пишет 66.ru.
Деловой Квартал: последние новости
Создает угрозу безопасности. Суд потребовал закрыть крупный торговый центр в Екатеринбурге «Государство несет ответственность». Спасут ли власти тонущую компанию Олега Дерипаски Пора платить. В России увеличивают размер госпошлины за получение прав и загранпаспорта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение70
У россиян снова попросят денег223
Индия лишила Россию Су-57487
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги38
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение