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МЧС Чечни готовится к пожарам
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МЧС Чечни готовится к пожарам 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Гундермесском районе Чечни 23-26 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в региональном МЧС.
Сотрудники МЧС по Чеченской республике рекомендуют ограничить выходы на природу и по возможности не разводить костры. Особенно опасен огонь в лесу, на торфяниках, в хвойных молодняках, на участках старых горельников и повреждённого леса. Не стоит баловаться со спичками или бросать окурки и золу под кронами деревьев, на лесосеках, в местах с засохшей травой.
МЧС не рекомендует жечь мусор в лесу или вблизи леса. Если мусор нужно сжечь, то ближайшие хвойные деревья не должны находиться ближе 50 метров, а поблизости не должно быть хвойного валежника и дров.
Спасательные службы круглосуточно принимают звонки:
101 — с мобильного телефона;01 — со стационарного телефона
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