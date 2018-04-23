МЧС Чечни готовится к пожарам

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Гундермесском районе Чечни 23-26 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в региональном МЧС

Сотрудники МЧС по Чеченской республике рекомендуют ограничить выходы на природу и по возможности не разводить костры. Особенно опасен огонь в лесу, на торфяниках, в хвойных молодняках, на участках старых горельников и повреждённого леса. Не стоит баловаться со спичками или бросать окурки и золу под кронами деревьев, на лесосеках, в местах с засохшей травой.

МЧС не рекомендует жечь мусор в лесу или вблизи леса. Если мусор нужно сжечь, то ближайшие хвойные деревья не должны находиться ближе 50 метров, а поблизости не должно быть хвойного валежника и дров.

Спасательные службы круглосуточно принимают звонки:

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