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По требованию прокуратуры могут закрыть ТЦ «Ковров-Молл»
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По требованию прокуратуры могут закрыть ТЦ «Ковров-Молл» 

АиФ Владимир 43 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Прокурор Коврова подал иск к ООО «Ковров-Молл». Теперь торговый центр могут закрыть из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.
В здании отсутствует система автоматической передачи сигналов о пожаре в службу 01, у части выходов отсутствуют световые табло, система противодымной защиты смонтирована не в полном объеме, а также отсутствуют выходы на крышу торгового центра.
Если владельцы не устранят нарушения, то его комплекс могут закрыть. Судебное заседание назначено на 28 апреля.
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