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В Балезино повредили газопровод, от которого запитаны более 750 домов
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В Балезино повредили газопровод, от которого запитаны более 750 домов 

ИА «Сусанин» 52 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Балезино. Удмуртия. В Балезино повредили газопровод, от которого запитаны более 750 домов. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе регионального МЧС, по предварительным данным, речь идет о 67 многоквартирных домах и 698 частных.
Повреждение участка газопровода произошло при проведении земляных работ произошло на улице Суворова, 16. Также от него были запитаны 6 котельных, две из них обеспечивают теплом детский сад и школу.
«Учебно-воспитательный процесс там не прерывался», — уточнили в ведомстве.
Заменить поврежденный участок газопровода планируют к 16:00. Полностью восстановить газоснабжение должны в течение дня.
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