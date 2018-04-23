В Балезино повредили газопровод, от которого запитаны более 750 домов

Балезино. Удмуртия . В Балезино повредили газопровод, от которого запитаны более 750 домов. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе регионального МЧС, по предварительным данным, речь идет о 67 многоквартирных домах и 698 частных.

Повреждение участка газопровода произошло при проведении земляных работ произошло на улице Суворова, 16. Также от него были запитаны 6 котельных, две из них обеспечивают теплом детский сад и школу.

«Учебно-воспитательный процесс там не прерывался», — уточнили в ведомстве.

Заменить поврежденный участок газопровода планируют к 16:00. Полностью восстановить газоснабжение должны в течение дня.