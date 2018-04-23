26 апреля в Зауралье вводят особый противопожарный режим

На территории Курганской области вводится особый противопожарный режим с 26 апреля из-за повышения пожарной опасности. С четверга жителям нельзя будет посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. В этот период необходимо увеличивать противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, создавать дополнительные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и садоводств.

— В администрациях районов и городских округов будет организовано дежурство, патрулирование населенных пунктов, приведена в готовность находящаяся в резерве пожарная техника. Граждане и юридические лица, виновные в возникновении лесных пожаров, будут привлечены к административной ответственности, — сообщает пресс-служба губернатора.

Особый противопожарный режим вводится до специального распоряжения.