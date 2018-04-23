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Судебные приставы рассказали о причинах закрытия торгового центра на Автозаводе
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Судебные приставы рассказали о причинах закрытия торгового центра на Автозаводе 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В суд с иском к владельцам торгового центра обратился прокурор Автозаводского района, потребовавший устранить нарушения противопожарного режима. Так, в результате прокурорской проверки было выявлено более 80 нарушений, в том числе неисправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, автоматического тушения пожара. Эти нарушения угрожают жизни и здоровью посетителей.
Суд удовлетворил иск прокурора и обязал организацию устранить имеющиеся нарушения и приостановить эксплуатацию здания. Судебные приставы опечатали все входные двери торгового центра, предупредив предпринимателя об ответственности в случае возобновления деятельности ТЦ.
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