Судебные приставы рассказали о причинах закрытия торгового центра на Автозаводе

В суд с иском к владельцам торгового центра обратился прокурор Автозаводского района, потребовавший устранить нарушения противопожарного режима. Так, в результате прокурорской проверки было выявлено более 80 нарушений, в том числе неисправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, автоматического тушения пожара. Эти нарушения угрожают жизни и здоровью посетителей.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал организацию устранить имеющиеся нарушения и приостановить эксплуатацию здания. Судебные приставы опечатали все входные двери торгового центра, предупредив предпринимателя об ответственности в случае возобновления деятельности ТЦ.