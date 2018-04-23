В Алтайском крае и Горном Алтае объявлен особый противопожарный режим?

У нас в крае сырость, подтопления, затопления, режим ЧС в связи с паводком… А Горный Алтай большая вода совсем-совсем не беспокоит, если у них там объявили особый противопожарный режим?

Да, Горному Алтаю «большая вода» пока не досаждает. На контроле республиканского МЧС нет ни одного подтопления. И хотя все «силы реагирования» у соседей наготове, в настоящее время нет оснований говорить о приближении режима ЧС.

На припёке тепло…

Но вот просохшая на солнцепёках прошлогодняя трава подвигла главу РА ввести на вверенной территории особый противопожарный режим с 16 апреля. Наблюдение про траву — из личного блога Александра Бердникова , где он призвал всех самый опасный период встретить во всеоружии.

Напомним, на время особого противопожарного режима вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, запрещено разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, отжигов сухой травы. Под запретом также любые костры на территории муниципалитетов (частного жилого сектора — само собой!) и дачных участков.

Между тем первый природный пожар в Горном Алтае уже случился. 13 и 14 апреля силы и средства лесоохраны республики боролись с огнём в труднодоступной местности Чемальского района, а потом ещё окарауливали её, чтобы сухая ветреная погода не раздула пожар вновь. По информации Минприроды РА, его площадь составила 15 гектаров, десять из которых покрыты лесом.

Сырость тревоге — не помеха

Возможно, кого-то из жителей Алтайского края , живущего в режиме паводкового ЧС, удивит, но у нас тоже объявлен особый противопожарный режим. Причём он введён с 12 апреля.

Минприроды региона кроме всего прочего напоминает, что со времени схода снега и до установления устойчивой дождливой осенней погоды, органы местного самоуправления, юрлица, предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и даже граждане, пользующиеся прилегающей к лесу территорией, обязаны «блюсти» её. А именно — очистить от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, порубочных остатков и т. п. на полосе шириной не менее 10 метров от леса (противопожарная минерализованная полоса или другой противопожарный барьер приветствуется!). К слову сказать, в 2017 г. в крае за нарушение только этого положения Правил пожарной безопасности в лесах было наложено административных штрафов на сумму более чем 2 млн рублей.

Но ещё строже спрос за сельхозпалы. В том же году, по данным информационной системы дистанционного мониторинга земли, на территории края было зафиксировано 1354 термоточки на землях сельхозназначения, на площади более 124,7 тысячи га. В восьми случаях огонь перекинулся на лесные участки, из-за чего пострадало 10,5 га леса.

Минприроды региона призывает всех проявлять большую сознательность в вопросе соблюдения правил пожарной безопасности, оградить природу от губительных последствий, а себя от нежелательных штрафных санкций.

К слову

По состоянию на 22 часа 16 апреля в Алтайском крае оставались подтопленными 8 жилых домов и 122 приусадебных участка в шести населённых пунктах Топчихинского, Волчихинского и Тальменского районов.

На особом контроле Сибирского регионального центра МЧС России находятся реки бассейна Оби на севере края. По прогнозу с 17 по 20 апреля на Оби в районе Барнаула Камня-на-Оби продолжится подъём уровня воды, возможно подтопление прибрежных территорий. На всех проблемных участках ведётся непрерывный мониторинг. Планируется наращивание группировки в барнаульском посёлке Затон, в Камне и Шелаболихинском районе.

Напоминаем, в регионе работает телефон горячей линии по вопросам паводковой обстановки (3852) 20-25-86.

Кстати

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон единого номера вызова экстренных служб — 112 или на горячую линию лесоохраны 8-800-100-94-00.