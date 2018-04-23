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Прокуратура выясняет, почему загорелся вагончик в районе Коротчаево
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Прокуратура выясняет, почему загорелся вагончик в районе Коротчаево 

ИА Север-Пресс 1 час назад
По поручению прокуратуры ЯНАО прокуратура Пуровского района проводит проверку по факту пожара в вагон-городке ЗАО «Евракор». По информации окружного ведомства, сейчас выяснят, как организация соблюдала правила пожарной безопасности, охраны труда и природоохранного законодательства.
Идет процессуальная проверка, в рамках которой установят причину пожара. Её ход и результаты находятся на контроле прокуратуры округа.
Напомним, 21 апреля в районе Коротчаево на зимней базе ЗАО «Евракор» произошло возгорание в жилом вагончике. В нем проживали 4 работника общества.
В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждены внутренняя обшивка стен и кровля по всей площади.
Один человек погиб. Еще один получил незначительные ожоги, госпитализация ему не потребовалась.
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