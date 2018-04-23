Генпрокуратура завела две тысячи дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ 

Генпрокуратура завела две тысячи дел о нарушениях пожарной безопасности в торговых центрах по всей России. Как сообщили в ведомстве, только в ряде регионов, включая Москву, проверено свыше четырех тысяч объектов. В ходе проверок установлены факты неисправности или отсутствия пожарной сигнализации, систем эвакуации, также выявлены случаи непроведения регламентных работ по техобслуживанию. В суды направлено 300 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность ТЦ. Проверки начались после крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Он унес жизни 60 человек.