Генпрокуратура завела две тысячи дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ

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При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек - СК

Патриарх Кирилл посетит Кемеровскую область на 40-й день после пожара в ТЦ

Порядка 4 тысяч россиян обратились к врачам с укусами клещей