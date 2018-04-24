Сотрудники госпожнадзора проверят учреждения детского отдыха на предмет пожарной безопасности

24 апреля темой расширенного заседания коллегии Главного управления МЧС по Ярославской области , участие в котором приняли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций, стал анализ эффективности реализации федерального закона №131-ФЗ на территории региона. Речь шла о вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

— Мы проанализировали работу муниципальных образований области по исполнению полномочий в этих направлениях за I квартал 2018 года, — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Она признана удовлетворительной. Особое внимание уделили скоординированности действий в период паводка и подготовке к пожароопасному периоду. Обозначили проблемные зоны и поставили соответствующие задачи для их устранения.

Паводок в регионе прошел без чрезвычайных ситуаций. В период ледостава на контроле органов местного самоуправления находилось 24 места подледного лова рыбы на водных объектах с массовым скоплением людей, расположенных в основном на реке Волге, Рыбинском водохранилище, озерах Неро и Плещеево, в устьях рек Которосли и Солоницы.

Во всех муниципальных образованиях своевременно были приняты нормативные правовые акты о запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед, проведена профилактическая работа, но любителей рыболовства это не останавливало. В ходе патрулирования на водных объектах выявлено 166 нарушений, возбуждено 141 дело.

На заседании органам местного самоуправления были даны рекомендации по реализации первичных мер обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.

В преддверии майских праздников и в условиях установления сухой и ветреной погоды увеличивается риск возникновения возгораний в жилом секторе от перехода огня при неконтролируемых палах сухой растительности на строения.

Основной причиной распространения огня на здания и сооружения является захламление мусором и другими горючими материалами территорий населенных пунктов, а также заросшие сухой травой участки. Как отметил начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров , на данный момент уже составлено шесть протоколов о нарушениях требований пожарной безопасности, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности.

Сотрудники государственного пожарного надзора проверили 167 объектов, находящихся в муниципальной собственности. По результатам выдано 118 предписаний по устранению нарушений, к административной ответственности привлечено 17 юридических лиц и 123 должностных лица.

Также особое внимание противопожарным мероприятиям будет уделено в рамках подготовки к детской оздоровительной кампании 2018 года. В мае-июне сотрудники государственного пожарного надзора примут участие в работе комиссий по приемке учреждений. Объекты с выявленными нарушениями открыты не будут.