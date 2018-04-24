Ещё
Сотрудники госпожнадзора проверят учреждения детского отдыха на предмет пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники госпожнадзора проверят учреждения детского отдыха на предмет пожарной безопасности 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
24 апреля темой расширенного заседания коллегии Главного управления МЧС по Ярославской области, участие в котором приняли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций, стал анализ эффективности реализации федерального закона №131-ФЗ на территории региона. Речь шла о вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
— Мы проанализировали работу муниципальных образований области по исполнению полномочий в этих направлениях за I квартал 2018 года, — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — Она признана удовлетворительной. Особое внимание уделили скоординированности действий в период паводка и подготовке к пожароопасному периоду. Обозначили проблемные зоны и поставили соответствующие задачи для их устранения.
Паводок в регионе прошел без чрезвычайных ситуаций. В период ледостава на контроле органов местного самоуправления находилось 24 места подледного лова рыбы на водных объектах с массовым скоплением людей, расположенных в основном на реке Волге, Рыбинском водохранилище, озерах Неро и Плещеево, в устьях рек Которосли и Солоницы.
Во всех муниципальных образованиях своевременно были приняты нормативные правовые акты о запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед, проведена профилактическая работа, но любителей рыболовства это не останавливало. В ходе патрулирования на водных объектах выявлено 166 нарушений, возбуждено 141 дело.
На заседании органам местного самоуправления были даны рекомендации по реализации первичных мер обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.
В преддверии майских праздников и в условиях установления сухой и ветреной погоды увеличивается риск возникновения возгораний в жилом секторе от перехода огня при неконтролируемых палах сухой растительности на строения.
Основной причиной распространения огня на здания и сооружения является захламление мусором и другими горючими материалами территорий населенных пунктов, а также заросшие сухой травой участки. Как отметил начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров, на данный момент уже составлено шесть протоколов о нарушениях требований пожарной безопасности, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности.
Сотрудники государственного пожарного надзора проверили 167 объектов, находящихся в муниципальной собственности. По результатам выдано 118 предписаний по устранению нарушений, к административной ответственности привлечено 17 юридических лиц и 123 должностных лица.
Также особое внимание противопожарным мероприятиям будет уделено в рамках подготовки к детской оздоровительной кампании 2018 года. В мае-июне сотрудники государственного пожарного надзора примут участие в работе комиссий по приемке учреждений. Объекты с выявленными нарушениями открыты не будут.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Весной в регионе будет высажено более 6 миллионов сеянцев хвойных пород Паспорт проекта «Чистая Волга» утвержден на федеральном уровне В Ярославле прошла всероссийская конференция по вопросам развития инклюзивного образования
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию156
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ98
Греф анонсировал «грандиозные изменения»189
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ135
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение