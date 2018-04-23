Стала известна дата введения особого противопожарного режима в Воронежской области 

Жителям региона запретят въезжать в хвойные леса. Особый противопожарный режим установят в Воронежской области в понедельник, 30 апреля. Соответствующее постановление, подписанное врио губернатора Александром Гусевым, появилось на сайте облправительства. В период действия особого противопожарного режима жителям региона запрещается въезжать в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, разводить костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений, на полосах отвода линий электропередач и железных и автомобильных дорогах. Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц штрафы составят до 30 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. При этом отдохнуть на природе воронежцы всё-таки смогут. Управление лесного хозяйства региона оборудует специальные места отдыха в лесной зоне. На время пожароопасного сезона начали набирать рабочих. Они будут уделять особое внимание сжиганию сухой травы и камыша, ведь именно это в 2017 году стало причиной большинства пожаров. Особый противопожарный режим вводят в регионе для минимизации возможных рисков возникновения лесных и ландшафтных пожаров. В 2017 году режим также начал действовать с 30 апреля. Его отменили 10 октября, после чего жителям региона вновь разрешили разводить костры. Дарья Крымова